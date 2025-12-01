Доставка грузов из Китая от 0.2$ за 1 кг
Коробка передач для спецтехники
- Вес: 384 кг
- Объем: 0.626 м³
- Перевозка автотранспортом
- Время в пути: 21 день
Электронные книги
- Вес: 23 кг
- Объем: 0.04 м³
- Перевозка автотранспортом
- Время в пути: 17 дней
Контейнер с мебелью
- Стоимость услуги под ключ, с таможенной очисткой
- Вес: 28 тонн
- Объем: 65 м³
- Перевозка автотранспортом
- Время в пути: 35 дней
Велосипеды
- Вес: 65 кг
- Объем: 0.1 м³
- Перевозка автотранспортом
- Время в пути: 25 дней
Что входит в стоимость?
Забор груза у поставщика или производителя и доставка его до нашего склада в Китае
Хранение на нашем складе и подготовка к отправке
Оформление документов на международную перевозку
Таможенное оформление в составе сборного груза
Доставка в Россию до нашего склада в Москве, Санкт-Петербурге, Новороссийске, Владивостоке или Хабаровске
Дополнительно оплачивается только перевозка груза транспортной компанией с наших складов в России до вашего региона
Наши услуги по доставке грузов из Китая
Мы берем на себя все заботы по перевозке и таможенному оформлению – «от двери до двери».
Обеспечиваем подготовку таможенных документов, а при необходимости и растаможивание груза.
С нами сотрудничают представители малого и крупного бизнеса, интернет-магазины, а также частные лица.
Как мы осуществляем грузоперевозки?
Схема работы
Вы оставляете заявку на доставку груза, наш менеджер уточняет недостающую информацию.
После подтверждения информации мы подбираем для вас оптимальный маршрут и даем расчёт.
Заключаем договор на организацию международной перевозки.
Мы самостоятельно связываемся с вашими Китайскими партнерами и уточняем все детали по забору груза.
Поможем провести таможенную очистку на территории РФ или свяжемся с вашим назначенным брокером для организации прохождения таможенной очистки.
После прохождения таможенной очистки мы доставляем груз до адреса назначения.
География доставки
Магистральная перевозка из Китая осуществляется во все города России. Мы выполняем перевозку до наших основных складов в России. Регион склада зависит от типа доставки и непременно обсуждается с клиентом. Далее перевозка осуществляется нашими партнерскими российскими транспортными компаниями до вашего региона.
Забор вашего груза в Китае осуществляется с любого региона и практически не влияет на стоимость доставки, так как в Китае отличные дороги и хорошо развитая логистическая сеть.
Обычная - от 3 недель
Эконом - от 1 месяца
Обычная доставка автомобильным транспортом - от 2 недель
Эконом - от 3 недель
Обычная доставка - от 4 недель
Эконом - не менее 1 месяца
Обычная - от 4 недель
Эконом - более 1 месяца
Мы консолидируем на центральном складе основную часть грузов и отправляем по всей России.
Наши преимущества
Доставка под ключ
- Забор груза у поставщика или производителя
- Проверка соответствия
- Упаковка
- Составление оптимального маршрута
- Проводим все процедуры таможенного оформления
Beterex - легальная компания
Наш головной офис расположен в Китае, в городе Гуанчжоу. BETEREX Co., Ltd - официально зарегистрированная компания в Китае. Для удобства работы с клиентами из стран СНГ у нас есть представительство в России - ООО "Бэтэрэкс", официально зарегистрированное юридическое лицо в РФ.
Мы не посредники, которые находятся в России и передают заказ китайским партнерам. Мы русские, с нами просто найти общий язык и мы гарантируем взятые на себя обязательства.
Работа из Китая позволяет нам полностью контролировать доставку грузов в Россию и оперативно решать любые вопросы.
Отслеживай перемещение груза в любое время - онлайн 24/7
Мы работаем прозрачно, поэтому каждому нашему клиенту доступно онлайн отслеживание, а так же вы будете получать email уведомления. Не важно, отправляете ли вы небольшую посылку весом в пару килограмм или сразу несколько контейнеров.
Вы всегда будете видеть, когда осуществилась отправка, когда груз поступил на таможню и другие этапы перемещения вашего товара.
Работаем по договору
Без ограничений по весу
Вопросы и ответы
Мы принимаем оплату от физических и юридических лиц. Оплатить услуги можно банковским переводом на наш расчетный счет в российском или китайском банке. Так же возможна оплата переводом с карты на карту.