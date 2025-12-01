Перейти к содержимому
Скидка 10% на первую доставку
Ускоренная доставка БЕСПЛАТНО для первого заказа
VK
Telegram
Рассчитать стоимость доставки из Китая в Россию
Выполнено 0%
1 Информация 2 Контакты
Откуда *
Куда *
Что везем?


Назад Далее
Выполнено 50%
1 Информация 2 Контакты
Ваше имя *
Комментарий
Ваш email *


Рассчитать
Назад Далее

Доставка грузов из Китая от 0.2$ за 1 кг

Виды перевозок

Выстроим оптимальную логистическую цепочку и снизим ваши затраты на перевозку грузов из Китая. Комбинируем несколько видов транспорта, например, можно отправить крупный промышленный станок морем до Новороссийска, а затем автотранспортом до вашего пункта назначения. Мы сотрудничаем со всеми логистическими хабами Китая.

Работаем с юридическими и физическими лицами.

Доставка автотранспортом

Автоперевозка
от 0.2 $ / кг
Идеальный способ для доставки крупногабаритных грузов. Перевозка осуществляется во многие порты России, например, во Владивосток, Находку, Новороссийск и другие. Срок доставки: 35 - 50 дней.

Доставка морским транспортом

Морская перевозка

Доставка авиатранспортом

Авиаперевозка
от 0.5 $ / кг
Способ не самый быстрый, но тем не менее, как правило груз доходит до Москвы за 1 месяц.

Доставка ЖД транспортом

ЖД перевозка

Наши тарифы

Ниже указаны реальные примеры доставок нашей компанией в разные регионы, в зависимости от объема и типа груза, однако, точную стоимость можно узнать по запросу, так как стоимость международной перевозки из Китая зависит от множества факторов.
Гуанчжоу - Москва
407$

Коробка передач для спецтехники

  • Вес: 384 кг
  • Объем: 0.626 м³
  • Перевозка автотранспортом
  • Время в пути: 21 день
Пекин - Владивосток
43$

Электронные книги

  • Вес: 23 кг
  • Объем: 0.04 м³
  • Перевозка автотранспортом
  • Время в пути: 17 дней
Шанхай - Пятигорск
12000$

Контейнер с мебелью

  • Стоимость услуги под ключ, с таможенной очисткой
  • Вес: 28 тонн
  • Объем: 65 м³
  • Перевозка автотранспортом
  • Время в пути: 35 дней
Иу - Екатеринбург
98$

Велосипеды

  • Вес: 65 кг
  • Объем: 0.1 м³
  • Перевозка автотранспортом
  • Время в пути: 25 дней

Что входит в стоимость?

  • Забор груза у поставщика или производителя и доставка его до нашего склада в Китае
  • Хранение на нашем складе и подготовка к отправке
  • Оформление документов на международную перевозку
  • Таможенное оформление в составе сборного груза
  • Доставка в Россию до нашего склада в Москве, Санкт-Петербурге, Новороссийске, Владивостоке или Хабаровске
  • Дополнительно оплачивается только перевозка груза транспортной компанией с наших складов в России до вашего региона
Погрузчик
Упаковка
Контейнер

Наши услуги по доставке грузов из Китая

Мы берем на себя все заботы по перевозке и таможенному оформлению – «от двери до двери».

Обеспечиваем подготовку таможенных документов, а при необходимости и растаможивание груза.

С нами сотрудничают представители малого и крупного бизнеса, интернет-магазины, а также частные лица.

Погрузчик
#1
Карго доставка
Подробнее
Контейнер
#2
Контейнерные перевозки
Подробнее
Комбинированная перевозка груза
#4
Логистические услуги
Подробнее
Различные товары
#5
Доставка любых товаров
Консолидация груза на складе
#6
Консолидация на складе и доставка сборных грузов
Таможенная очистка груза
#7
Доставка с таможенной очисткой

Как мы осуществляем грузоперевозки?

Все просто! Получаем ваш груз на склад. Наш основной склад распложен в Гуанчжоу, но также есть вспомогательные склады в Шанхае, Пекине и приграничных городах с Россией.
Проверяем, сортируем, а при необходимости и упаковывываем. Подготовка документов и ваша отправка следует по маршруту без задержек.
Отправление фуры со склада
Отправление фуры со склада
Проверка товара
Проверка товара
Погрузка на складе
Погрузка на складе
Загрузка фуры
Загрузка фуры
Погрузка станка
Погрузка станка
Формирование контейнера
Формирование контейнера
Отправка фуры во Владивосток
Отправка фуры во Владивосток
40" контейнер для нашего клиента
40" контейнер для нашего клиента
Отправка груза
Отправка груза
Транспортировка станка
Транспортировка станка
Проверка товара
Проверка товара

    Схема работы

    Шестеренка
    • Вы оставляете заявку на доставку груза, наш менеджер уточняет недостающую информацию.
    • После подтверждения информации мы подбираем для вас оптимальный маршрут и даем расчёт.
    • Заключаем договор на организацию международной перевозки.
    • Мы самостоятельно связываемся с вашими Китайскими партнерами и уточняем все детали по забору груза.
    • Поможем провести таможенную очистку на территории РФ или свяжемся с вашим назначенным брокером для организации прохождения таможенной очистки.
    • После прохождения таможенной очистки мы доставляем груз до адреса назначения.

    Получить бесплатный расчет стоимости доставки

    В течении одного часа

    География доставки

    Магистральная перевозка из Китая осуществляется во все города России. Мы выполняем перевозку до наших основных складов в России. Регион склада зависит от типа доставки и непременно обсуждается с клиентом. Далее перевозка осуществляется нашими партнерскими российскими транспортными компаниями до вашего региона.

    Забор вашего груза в Китае осуществляется с любого региона и практически не влияет на стоимость доставки, так как в Китае отличные дороги и хорошо развитая логистическая сеть.

    География доставки на карте мира
    Доставка из Китая в Москву
    Экспресс - от 3 дней
    Обычная - от 3 недель
    Эконом - от 1 месяца
    Доставка из Китая в Санкт-Петербург
    Экспресс - от 7 дней
    Обычная - от 3 недель
    Эконом - от 1 месяца морским транспортом
    Доставка из Китая во Владивосток
    Экспресс - от 3 дней
    Обычная доставка автомобильным транспортом - от 2 недель
    Эконом - от 3 недель
    Доставка из Китая в Хабаровск
    Экспресс - от 3 дней
    Обычная доставка автомобильным транспортом - от 2 недель
    Эконом - от 3 недель
    Доставк из Китая в Новосибирск
    Экспресс - от 10 дней
    Обычная доставка - от 4 недель
    Эконом - не менее 1 месяца
    Доставк из Китая в Екатеринбург
    Экспресс - от 8 дней
    Обычная доставка - от 4 недель
    Эконом - не менее 1 месяца
    Доставка из Китая в Краснодар
    Экспресс - от 10 дней
    Обычная - от 4 недель
    Эконом - более 1 месяца
    Доставка из Китая в Крым
    Экспресс - от 10 дней
    Обычная - от 4 недель
    Эконом - более 1 месяца
    Доставка из Гуанчжоу в Россию
    Здесь расположен наш центральный логистический центр.
    Мы консолидируем на центральном складе основную часть грузов и отправляем по всей России.
    Доставка из Шанхая в Россию
    Всвязи с востребованностью клиентов из России и большим грузооборотом мы открыли собственный склад в Шанхае.
    Доставка из ИУ в Россию
    Грузы из города ИУ мы отправляем на наш склад в Шанхае, а оттуда отправка уже следует в Россию. Не боспойтесь, это не сильно отражается на сроках доставки, так как перевозка до Шанхая осуществляется в течении 1-2 дней.
    Контейнера

    Наши преимущества

    Первое #01

    Доставка под ключ

    Мы оказываем полный цикл перевозки вашего товара:
    • Забор груза у поставщика или производителя
    • Проверка соответствия
    • Упаковка
    • Составление оптимального маршрута
    • Проводим все процедуры таможенного оформления
    Второе #02

    Beterex - легальная компания

    Наш головной офис расположен в Китае, в городе Гуанчжоу. BETEREX Co., Ltd - официально зарегистрированная компания в Китае. Для удобства работы с клиентами из стран СНГ у нас есть представительство в России - ООО "Бэтэрэкс", официально зарегистрированное юридическое лицо в РФ.

    Мы не посредники, которые находятся в России и передают заказ китайским партнерам. Мы русские, с нами просто найти общий язык и мы гарантируем взятые на себя обязательства.

    Работа из Китая позволяет нам полностью контролировать доставку грузов в Россию и оперативно решать любые вопросы.

    Третье #03

    Отслеживай перемещение груза в любое время - онлайн 24/7

    Мы работаем прозрачно, поэтому каждому нашему клиенту доступно онлайн отслеживание, а так же вы будете получать email уведомления. Не важно, отправляете ли вы небольшую посылку весом в пару килограмм или сразу несколько контейнеров.

    Вы всегда будете видеть, когда осуществилась отправка, когда груз поступил на таможню и другие этапы перемещения вашего товара.

    Отслеживание доставки
    Четвертое #04

    Работаем по договору

    Мы заключаем договора с юридическими и физическими лицами в России и несем ответственность за взятые на себя обязательства.
    Пятое #05

    Без ограничений по весу

    Минимальный заказ - от 1 кг, максимум - не ограничен. Привезем из Китая все что угодно, если это не запрещено законодательством РФ и КНР.
    Грузовик везет товары

    Вопросы и ответы

    Как сделать заказ?
    Оставьте заявку, мы рассчитаем стоимость и сроки перевозки. Если вас устроит наше предложение, согласуем все детали и заключим договор.
    Как оплатить?

    Мы принимаем оплату от физических и юридических лиц. Оплатить услуги можно банковским переводом на наш расчетный счет в российском или китайском банке. Так же возможна оплата переводом с карты на карту.

    Возможна ли доставка без таможенного оформления? Мы проведем таможенную очистку самостоятельно
    Да, конечно, мы сможем осуществить только международную перевозку вашего груза.
    Таможенное оформление
    Если вы не собираетесь оформлять груз на таможне, то вам не стоит об этом беспокоиться. Мы сделаем все самостоятельно. Таможенная очистка уже включена в стоимость доставки, поэтому вам доплачивать ничего не нужно.
    Объединение разных грузов на нашем складе
    Вы можете заказывать и компоновать любые грузы как вам удобно. Эта услуга абсолютно бесплатна для всех наших клиентов.